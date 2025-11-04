Cagliari, minacce e botte ai genitori: 28enne finisce in carcere

Una storia di violenza domestica si è conclusa con l’arresto di un 28enne cagliaritano, denunciato dai genitori dopo mesi di minacce, insulti e percosse.

Le indagini dei carabinieri, partite dalla denuncia dei due anziani coniugi, hanno ricostruito un quadro familiare pesante, fatto di aggressioni e continue intimidazioni. L’Autorità giudiziaria, valutata la gravità dei fatti, ha disposto la misura più severa: il carcere.

Il giovane è stato rintracciato e arrestato dai militari. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel penitenziario di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Una vicenda triste che, ancora una volta, mostra quanto la violenza in famiglia possa covare tra le mura di casa, dove la paura sostituisce l’affetto.