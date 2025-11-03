Alghero, rubano profumi per mille euro: denunciati tre stranieri

La Polizia di Stato di Alghero ha denunciato tre persone — un uomo e due donne, tutti stranieri — per furto aggravato in un esercizio commerciale della città.

La segnalazione è arrivata alla sala operativa del Commissariato, che ha inviato subito sul posto una pattuglia della Squadra Volante. Gli agenti hanno rintracciato e identificato due donne poco dopo il colpo: avevano ancora con sé la refurtiva, nascosta in zaini e borse rivestite con materiale schermante, utile a eludere le barriere antitaccheggio.

La merce, tutta proveniente dal reparto profumeria, aveva un valore di circa mille euro. Le successive indagini hanno permesso di identificare anche un terzo complice, un uomo, coinvolto nell’organizzazione del furto.

Per tutti e tre è scattata la denuncia in stato di libertà. Stavolta, le borse schermate non sono bastate a schermare la loro fuga.