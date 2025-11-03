Sassari, fermato con 30 grammi di marijuana in via Rockefeller: denunciato per spaccio

Sabato pomeriggio, intorno alle 16:20, una pattuglia della Squadra Volante ha fermato in via Rockefeller un uomo che si aggirava con aria sospetta e un borsello a tracolla. Alla vista degli agenti, il soggetto — già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga e reati contro la persona — ha iniziato a mostrare nervosismo.

Durante il controllo, i poliziotti hanno sentito un forte odore di marijuana. L’uomo ha tentato di nascondere qualcosa nel borsello, ma dentro c’erano circa 30 grammi di marijuana e un mazzetto di banconote di piccolo taglio, considerato probabile incasso dell’attività di spaccio.

La perquisizione è poi proseguita a casa sua, dove sono stati trovati altro stupefacente, materiale per confezionare le dosi e denaro contante.

L’uomo è stato portato in Questura per gli accertamenti di rito e denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nei controlli disposti dalla Questura di Sassari contro il traffico di droga in città. In via Rockefeller, quel pomeriggio, l’odore non era di erba tagliata ma di guai in arrivo.