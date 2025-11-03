Sorso, evade dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri mentre passeggia per strada

Non sempre chi evade lo fa scappando lontano. A volte basta una passeggiata di troppo. È successo domenica sera a Sorso, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un uomo sorpreso mentre camminava tranquillamente per le vie del paese, nonostante fosse agli arresti domiciliari.





Quando i militari lo hanno notato, l’uomo ha tentato una goffa fuga, cercando di nascondersi tra le auto parcheggiate. Ma la manovra è durata poco: i Carabinieri lo hanno individuato e bloccato.





Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Sassari — che coordina le indagini — l’uomo è stato nuovamente collocato ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.





Resta, come sempre, il principio di presunzione d’innocenza: la sua colpevolezza potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.





La cronaca insegna che l’abitudine è dura a morire. E in certi casi, anche più delle sbarre.