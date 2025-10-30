Cagliari, la parola ai giovani: Bombardieri incontra le nuove generazioni al Lazzaretto

Oggi, giovedì 30 ottobre, il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, sarà a Cagliari per un incontro dal titolo eloquente: “La parola ai giovani”. Appuntamento alle 15 al Lazzaretto, luogo che da ex lazzaretto per appestati è diventato spazio di idee e dibattiti: segno che, almeno ogni tanto, qualcosa guarisce davvero.

L’iniziativa offre ai ragazzi la possibilità di dialogare direttamente con Bombardieri su temi che li toccano da vicino: lavoro, sicurezza, crisi economica, precarietà, welfare, e quella domanda che da decenni rimbalza tra i corridoi delle università e i bar: che futuro ci aspetta?

Nel pomeriggio il segretario prenderà parte anche al Consiglio confederale della Uil Sardegna, occasione per tracciare un bilancio delle sfide regionali sul fronte occupazionale.

Un sindacalista che ascolta invece di arringare, giovani che chiedono invece di scappare: se il dialogo tra generazioni riparte da qui, forse l’Italia del lavoro non è ancora un caso disperato.