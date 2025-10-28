Sassari, in permesso premio ma con la droga negli slip: arrestato dalla Polizia di Stato

Doveva godersi qualche ora di libertà, ma ha pensato bene di usarla male. Un pregiudicato sassarese, in permesso premio dal carcere, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso con cocaina e marijuana addosso.

Venerdì pomeriggio, in via Paganini, una pattuglia delle Volanti ha notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto. Al controllo è emerso che il soggetto risultava detenuto presso la Casa Circondariale di Sassari, ma temporaneamente fuori per un permesso da trascorrere a casa.

Alla richiesta di spiegazioni, ha detto di essere diretto all’ufficio postale. Peccato che si trovasse dall’altra parte della città e senza documenti né carte. Gli agenti hanno poi sentito un odore inequivocabile di marijuana provenire dai suoi abiti.

Durante la perquisizione, sono spuntati circa venti grammi di cocaina e alcune dosi di marijuana, ben nascoste negli indumenti intimi. A casa, la situazione è peggiorata: altra droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Insomma, un piccolo laboratorio dello spaccio domestico.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e evasione, convalidato in direttissima il giorno successivo. Il Magistrato di Sorveglianza è stato informato per le misure disciplinari.

Un permesso premio trasformato in una lezione: la libertà, se non la si merita, dura poco.