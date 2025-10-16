Tempio Pausania, la Polizia di Stato rende omaggio ai tre Carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Tempio Pausania – Nella mattinata del 15 ottobre, il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Tempio Pausania, guidato dal commissario Luca Fois, ha reso omaggio ai tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare di Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

La cerimonia si è svolta nella Caserma dei Carabinieri di Tempio, dove poliziotti e militari si sono riuniti in un momento di silenzio e raccoglimento. Gli agenti, schierati in posizione d’attenti, hanno rivolto il saluto militare al capitano Marco Dantonia, comandante della Compagnia. Poi una visita alla caserma, per portare di persona la solidarietà e l’affetto della Polizia ai colleghi dell’Arma.

Un gesto semplice, ma denso di significato. In quelle uniformi diverse, unite nello stesso dolore, si è vista l’essenza di uno Stato che non dimentica i propri servitori. L’esplosione di Castel d’Azzano, avvenuta nella notte del 14 ottobre durante uno sgombero, ha strappato tre vite a uomini che facevano solo il loro dovere.

Il tributo di Tempio è stato anche un momento di riflessione sul rischio quotidiano che accomuna tutte le Forze dell’Ordine. «Il coraggio non è l’assenza di paura, ma la scelta di affrontarla», ha ricordato uno degli agenti presenti, quasi sottovoce.

Nel dolore condiviso, Polizia e Carabinieri hanno ribadito la stessa promessa: servire lo Stato, anche quando costa caro.