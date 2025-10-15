Cimitero di Alghero: via libera ai lavori di riqualificazione e ampliamento con fondi regionali; priorità alla messa in sicurezza dei loculi e del campo 15





La sig.ra Crabuzza ha illustrato il nuovo progetto di riqualificazione, che potrà essere avviato grazie al contributo regionale e ai fondi già disponibili pari a un milione e novantamila euro. Il presidente Mulas e l’assessore Marinaro, in accordo con gli uffici comunali, hanno condiviso la necessità di procedere con urgenza alla messa in sicurezza del Campo 15, attualmente chiuso in seguito a un incidente, e alla sua riapertura in tempi brevi. Il sig. Dedola ha assicurato che gli interventi necessari saranno imminenti. Tra i temi affrontati dal presidente Mulas anche la proposta di abbattere il muro divisorio tra la parte storica e quella nuova del cimitero, poiché tale separazione rappresenta una discontinuità architettonica e ostacola la funzionalità complessiva dell’area. È stata inoltre ribadita la necessità di installare servizi igienici nella zona nuova, attualmente sprovvista. Numerosi i punti discussi nel corso dell’incontro: il presidente Christian Mulas ha annunciato che nei prossimi giorni verrà effettuato un sopralluogo per verificare lo stato delle aree interessate e monitorare l’avanzamento delle attività.

Nella giornata di ieri si è svolta la riunione della Commissione Consiliare Cimiteriale, presieduta dal consigliere Christian Mulas, alla presenza dell’assessore con delega ai servizi cimiteriali Francesco Marinaro e dei dirigenti Giuliano Cosseddu e Paolo Greco. Alla seduta hanno inoltre partecipato la sig.ra Indrig Crabuzza, responsabile di diversi procedimenti nell’ambito dei lavori pubblici, e il sig. Massimo Dedola, responsabile della manutenzione del verde pubblico. Il presidente Christian Mulas ha aperto i lavori ricordando le criticità strutturali presenti nel cimitero comunale, sottolineando l’importanza di procedere con un nuovo progetto di ampliamento e riqualificazione, mirato anche alla messa in sicurezza dei blocchi di loculi, in particolare i blocchi 1 e 4, interessati da cedimenti dei piani e dal deterioramento dei camminamenti oggi pericolanti. Durante la riunione si è discusso anche dell’ampliamento del cimitero con la realizzazione di 264 nuovi loculi.