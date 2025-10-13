Alghero, due donne denunciate per ricettazione: la Polizia recupera abiti di marca rubati

Avevano il bagagliaio pieno di vestiti firmati, con ancora attaccate le placche antitaccheggio. Non era shopping, ma refurtiva. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Alghero ha denunciato due donne straniere per ricettazione, dopo averle sorprese con oltre 1300 euro di capi d’abbigliamento rubati.

Tutto è cominciato con una segnalazione di tentato furto in un negozio di prodotti per la persona. Le Volanti del Commissariato di Alghero, arrivate sul posto, hanno rintracciato le due donne indicate come sospette. Nell’auto, la scoperta: magliette e abiti di noti marchi, alcuni ancora con il dispositivo antifurto ben visibile.

Gli agenti sono riusciti a risalire al punto vendita da cui provenivano i capi e, dopo le verifiche di rito, hanno restituito tutto alla direzione del negozio. Le indagini successive hanno fatto emergere che le due non erano nuove dell’ambiente: erano già state segnalate, insieme a due uomini, per furti simili in altri negozi dello stesso marchio in Sardegna.

Denunciate a piede libero, le due dovranno ora rispondere di ricettazione.