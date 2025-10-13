Selargius, accoltella il padre durante una lite: arrestato un 32enne

All’alba di ieri, a Selargius, una lite in famiglia è finita nel sangue. R. A., 32 anni, impiegato, ha ferito gravemente il padre con un coltello da cucina dopo un violento diverbio.

L’uomo, 61 anni, è riuscito a mettersi in salvo insieme alla moglie, trovando rifugio dai vicini. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, prima di essere trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è tuttora ricoverato.

Il figlio, dopo l’aggressione, si è barricato in casa. I Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono riusciti a entrare nell’appartamento e a immobilizzarlo, ponendo fine all’assurda scena.

Ambu è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Sulla dinamica dell’aggressione stanno indagando i militari, ma un punto sembra già chiaro: la violenza, quando entra in casa, non risparmia nessuno. Nemmeno chi ti ha messo al mondo.