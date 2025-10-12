Sassari, giovane denunciato: in casa oltre 87 grammi di marijuana

Una pattuglia delle Volanti lo ha fermato per un normale controllo, ma l’odore lo ha tradito. È così che un giovane sassarese è finito denunciato per detenzione ai fini di spaccio, dopo che gli agenti hanno scoperto in casa sua quasi 90 grammi di marijuana.

L’episodio è avvenuto la mattina del 9 ottobre. Durante l’identificazione, i poliziotti hanno notato un intenso odore di erba provenire dal ragazzo. Alla richiesta di spiegazioni, lui ha consegnato spontaneamente una busta di cellophane con 14 grammi di marijuana. Ma la storia non finiva lì.

Con l’aiuto di un’altra pattuglia, gli agenti hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, poco distante. Lì hanno trovato un recipiente con altri 74 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diversi ritagli di cellophane bianco, probabilmente usati per confezionare le dosi.

Tutto il materiale è stato sequestrato e il giovane denunciato all’Autorità giudiziaria. Una lezione, forse, che vale più di mille sermoni: certi odori non restano mai a lungo nascosti.