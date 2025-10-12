Sassari, rissa sotto i portici di piazza d’Italia: quattro denunciati, uno finisce al pronto soccorso

Piazza d’Italia, cuore elegante di Sassari, giovedì sera si è trasformata in un ring improvvisato. Sotto i portici, là dove di solito passano studenti e famiglie, quattro uomini se le sono date di santa ragione per motivi che, pare, abbiano poco di nobile: una lite per questioni di denaro.

Le Volanti della Polizia di Stato, impegnate in un normale servizio di controllo del territorio, sono intervenute in pochi minuti. All’arrivo, gli agenti hanno trovato i contendenti ancora accesi: due di loro con ferite evidenti, uno tanto da richiedere il trasporto al pronto soccorso del Santissima Annunziata.

Dopo aver ristabilito l’ordine, la Polizia ha identificato i protagonisti della zuffa. Tre di loro sono stati accompagnati al Gabinetto di Polizia Scientifica per i rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli accertamenti, tutti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per rissa aggravata.

L’intervento rapido delle Volanti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Piazza d’Italia ha ripreso la sua calma consueta, anche se qualcuno, passando più tardi, ha commentato a bassa voce: «Una volta qui si discuteva di politica, non di debiti».