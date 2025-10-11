Sorso: fugge al posto di blocco, inseguito e denunciato dai Carabinieri

Alle prime luci dell’alba, tra Sennori e Sorso, un uomo ha deciso che fermarsi al posto di blocco non faceva per lui. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Porto Torres gli avevano intimato l’alt per un normale controllo di routine, ma lui ha premuto sull’acceleratore, dando inizio a un inseguimento che si è concluso in un vicolo cieco. Fine corsa, letteralmente.

Una volta bloccata l’auto, i militari hanno identificato gli occupanti e sottoposto il conducente all’etilometro. Il test ha dato esito positivo, ben oltre i limiti consentiti. Gli esami successivi hanno poi confermato anche l’assunzione di cocaina. Una combinazione che, unita alla fuga, gli è valsa la denuncia per guida in stato di ebbrezza, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

La patente gli è stata ritirata e l’auto sottoposta a fermo. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Sassari.

Resta, come sempre, il principio di presunzione d’innocenza: sarà la magistratura a stabilire la sua colpevolezza. Ma un fatto è certo — quando la notte si trasforma in una corsa tra lampeggianti e sirene, la ragione ha già perso da un pezzo.