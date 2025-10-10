Cronaca Matrimonio ad Alghero: la "prima notte" inizia prima del previsto (ma con la persona sbagliata)

C'era una volta un matrimonio da sogno ad Alghero. Peccato che il sogno si sia trasformato in un incubo degno di una soap opera di Serie B. Il novello sposo, evidentemente molto premuroso nei confronti degli ospiti, ha deciso di inaugurare personalmente la camera nuziale durante il ricevimento. Un gesto di tale galanteria che ha coinvolto anche una parente della sposa, dimostrando quanto sia importante mantenere unita la famiglia. Il fatto, accaduto in un hotel algherese, ha dell'incredibile: mentre gli invitati brindavano al loro amore eterno giù in sala, lo sposo ha pensato bene di testare il materasso matrimoniale con una compagnia non prevista dal cerimoniale. Una sorta di "anteprima" della prima notte, potremmo dire, solo che l'anteprima non era con la protagonista ufficiale dello spettacolo. La sposa, andata a cercare il marito scomparso durante i festeggiamenti (già questo dovrebbe far riflettere), ha fatto la scoperta che nessuna moglie vorrebbe mai fare: il proprio consorte che "consuma" il matrimonio con un'altra donna. E non una qualsiasi, ma una parente stretta. Perché se devi tradire, almeno fallo rimanendo in famiglia, no? Alghero, a quanto pare, non è nuova a matrimoni movimentati.



Solo qualche mese fa, sempre nelle campagne algheresi, un altro sposo era finito in manette dopo una rissa con la suocera alla vigilia delle nozze. Evidentemente, sposarsi in Sardegna sta diventando uno sport estremo. Il nostro protagonista ha dimostrato una creatività ammirevole: non si è limitato al classico "scappo di casa dopo il matrimonio", ma ha optato per la versione deluxe "scapo nella camera nuziale durante il matrimonio". Un'innovazione nel campo dei tradimenti coniugali che meriterebbe un riconoscimento. La moglie tradita si trova ora nella singolare situazione di essere rimasta vedova di un marito ancora vivo. Il matrimonio, tecnicamente valido, si è concluso praticamente prima ancora di iniziare. Un record che difficilmente verrà battuto. Chissà cosa diranno ora i parenti invitati. "Che bella cerimonia, peccato per il finale". Oppure: "I confetti erano buonissimi, ma il dessert non era previsto nel menù". L'unica consolazione è che almeno la sposa non dovrà preoccuparsi di restituire i regali: dopo uno spettacolo del genere, gli invitati avranno ricevuto molto più intrattenimento di quanto avessero pagato.