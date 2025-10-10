Alghero, nozze finite in scandalo: lo sposo sorpreso a letto con un’altra durante il ricevimento

Una storia che ha dell’incredibile e che, come riporta La Nuova Sardegna in un articolo a firma di Nicola Nieddu, ha scosso la curiosità degli algheresi. Durante il ricevimento di nozze, lo sposo si sarebbe appartato nella stanza d’albergo destinata alla “prima notte” con un’altra donna.

A rendere il tutto ancora più clamoroso, il dettaglio che la donna in questione — secondo quanto riferito dal quotidiano — sarebbe una parente stretta della sposa. È stata proprio quest’ultima, insospettita dall’assenza del marito, a cercarlo e a sorprenderlo in flagrante.

L’episodio, avvenuto in un hotel della Riviera del Corallo, ha lasciato attoniti invitati e familiari, trasformando una giornata di festa in un imbarazzo generale. I due protagonisti della vicenda sarebbero originari di un paese dell’hinterland sassarese.

Una “luna di miele” durata giusto il tempo di un brindisi — poi il tradimento, il caos e la fine immediata del matrimonio.

(Fonte: La Nuova Sardegna, articolo di Nicola Nieddu – 9 ottobre 2025)