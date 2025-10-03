Cabras, lite alla casa di accoglienza: trentenne turco arrestato per tentato omicidio

Una lite nata per futili motivi si è trasformata in violenza. È accaduto ieri sera a Cabras, in via Tharros n. 250, all’interno della casa di accoglienza per migranti Summertime.

Un trentenne di nazionalità turca ha aggredito con un coltello un ventisettenne pakistano, colpendolo alla spalla. Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino di Oristano, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

L’aggressore è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Cabras, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Oristano. L’intervento è stato reso possibile dalla tempestiva segnalazione dei responsabili della struttura.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause della lite e verificare se vi fossero segnali di tensione già emersi in precedenza tra i due.

Il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare, adottata d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria nell’ambito delle indagini preliminari. L’uomo arrestato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.