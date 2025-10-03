Olbia: il generale Rizzo incontra i carabinieri e il sindaco Nizzi

Rappresentanza e onore. Sono le due facce della divisa. Ad Olbia, mercoledì 1 ottobre, il generale di brigata Francesco Rizzo, comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, ha incontrato i militari del Reparto Territoriale guidato dal tenente colonnello Nicola Pilia. Una visita che non è semplice protocollo, ma rito antico: rinsaldare il legame tra l’Arma e il territorio.

Rizzo ha incontrato ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio, oltre ai colleghi in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e ai delegati delle sigle sindacali militari. Tre le parole che ha consegnato ai suoi uomini: serietà, professionalità e serenità. Valori che non si appuntano sul petto, ma che si devono vivere ogni giorno, come bussola nel servizio alla comunità.

A margine della visita, il generale si è recato al Municipio, dove ha avuto un colloquio con il sindaco Settimo Nizzi. Ribadito l’impegno dell’Arma a mantenere una presenza vicina alla popolazione, rafforzando la prevenzione e migliorando la qualità del servizio reso ai cittadini.

La giornata ha messo in luce il filo che unisce istituzioni e cittadini in Gallura: un territorio complesso, in continua trasformazione, dove la sicurezza non è mai solo questione di numeri o pattuglie. È relazione, fiducia, presenza. Tre parole semplici, come quelle indicate dal generale, ma difficili da mantenere senza disciplina e memoria.