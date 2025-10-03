Cronaca Cagliari: Sant'Elia e San Bartolomeo: Il grido contro il "degrado controllato"; la questione Caritas; e le voci contro l'amministrazione

?La manifestazione di protesta; nei quartieri di Sant'Elia e San Bartolomeo; contro l'ipotesi di installare; un nuovo; centro della Caritas; ha assunto; questo pomeriggio; i contorni; di una vera; e propria; sfida politica; all'Amministrazione comunale. Il disagio; non è più solo; sociale; ma si è trasformato; in una critica; diretta; e netta; alle priorità; della Giunta. ?Il Comitato; guidato; dalla presidente Claudia Fanni; ha trovato; ampio sostegno; in esponenti politici; di diversa; estrazione; i quali; hanno puntato; il dito; contro; la scelta; di destinare; l'immobile; a un uso; percepito; come; un ulteriore; fattore; di ghettizzazione; in aree; già; vulnerabili. ?



Tra i presenti; si è distinto; un noto attivista politico ambientale; coordinatore politico della Sardegna indipendentista; e giornalista d'inchiesta; un profilo; che conferisce; alla protesta; un peso; non indifferente. ?Assieme; al consigliere regionale; Edoardo Tocco; di Forza Italia; e alla consigliera comunale; Alessandra Zedda; l'attivista; ha sostenuto; con forza; la necessità; di una riconversione; della struttura. A parere; loro; e di altri; esponenti politici; l'immobile; in discussione; dovrebbe; essere impiegato; per finalità; che siano; utili alla comunità; come la creazione; di uffici; o servizi essenziali; non presenti. ?Questa proposta; evidenzia; una profonda; divergenza; tra le necessità; reali; dei residenti; e le decisioni; calate; dall'alto; da Palazzo Bacaredda. ?



?La presidente Claudia Fanni; ha messo in luce; le reali; e urgenti; carenze; dei due quartieri; che rendono; la scelta; della Caritas; non solo; inopportuna; ma; quasi; irrispettosa. ?La Fanni; ha ricordato; che all'interno; di Sant'Elia; e San Bartolomeo; mancano i medici di famiglia; un servizio; di primaria; importanza; per una popolazione; spesso; anziana; o; in difficoltà; e mancano alloggi abitativi; problema; cronico; e pressante. ? Il culmine; della critica; è arrivato; con l'accusa; di non essere stati; interpellati; da nessuno; dell'Amministrazione. "Di colpo ci siamo visti chiudere il nostro beneamato mercato per installare una struttura che nessuno vuole all'interno dei due quartieri confinanti"; ha dichiarato; la presidente; denunciando; la metodica; della decisione unilaterale; a discapito; della partecipazione.