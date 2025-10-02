Cagliari, alberi avvelenati in via Pergolesi: indaga la Procura

A Cagliari qualcuno avvelena gli alberi. Non è un sospetto, ma il risultato delle analisi richieste dal Comune su segnalazione del Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG).





In via Pergolesi, all’altezza dei civici 43-45, 51 e 55, alcuni melangoli (Citrus aurantium) sono stati trovati contaminati da sostanze tossiche. I campioni prelevati il 19 luglio scorso hanno rivelato valori molto elevati di idrocarburi alifatici, leggeri e pesanti, e stagno, oltre i limiti consentiti per aree verdi e residenziali. I tecnici parlano di benzene, solventi, gasolio e oli minerali di origine industriale: un atto doloso, insomma.





Non è la prima anomalia: nello stesso tratto vi sono due aiuole prive di alberi da tempo, per motivi mai chiariti.





La relazione tecnica del Comune, datata 9 settembre, è stata trasmessa alle autorità competenti. Ora toccherà alla Procura e alla polizia giudiziaria accertare responsabilità e risalire all’autore – o agli autori – di un gesto che non colpisce solo il verde urbano, ma la città intera.





Il GrIG ha chiesto all’amministrazione comunale di procedere con la bonifica e ha formalizzato l’esposto in Procura. «Un atto grave – afferma il portavoce Stefano Deliperi – che richiede risposte immediate e concrete».