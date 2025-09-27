Sorso, tredicenne salvata dai carabinieri mentre tenta di gettarsi dal terrazzo

A Sorso, giovedì sera, una ragazzina ha rischiato di buttarsi dal secondo piano di una palazzina. L’hanno salvata due carabinieri della stazione locale, arrivati appena in tempo dopo la chiamata al 118.

La scena si è consumata in pochi minuti. La tredicenne, dopo una lite, era salita sul terrazzo e si era seduta sul cornicione. In bilico, urlava di volerla fare finita. Prima un coetaneo e poi i sanitari avevano provato a parlarle, riuscendo solo a prendere tempo.

Quando i militari sono arrivati hanno capito che non c’era margine. Si sono avvicinati piano, hanno tentato un dialogo, e poi, nel momento in cui la ragazza ha provato a lasciarsi andare, l’hanno afferrata di forza riportandola all’interno. Un gesto rapido, che le ha salvato la vita.

La minorenne è stata poi affidata ai sanitari e portata all’ospedale di Sassari per accertamenti.

A Sorso molti hanno tirato un sospiro di sollievo. E qualcuno, guardando i carabinieri che si allontanavano, ha mormorato: «Questa volta il tricolore lo hanno tenuto loro».