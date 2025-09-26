Cagliari, blitz dei Carabinieri in piazza del Carmine: due denunce

Controlli serrati nella cosiddetta “zona rossa” di piazza del Carmine. I Carabinieri del Radiomobile, con il supporto della stazione di Stampace, hanno identificato una trentina di persone.

Cinque sono stati allontanati dall’area, già noti alle forze dell’ordine per precedenti. Due stranieri, un tunisino di 22 anni e un 25enne della Guinea, sono stati fermati per violazione del divieto di dimora in città. Hanno tentato di opporsi ai controlli spintonando i militari, ma sono stati subito bloccati e denunciati.

Secondo i Carabinieri, l’intensificazione dei blitz in piazza del Carmine ha già ridotto i livelli di microcriminalità denunciati da alcuni commercianti della zona.