Teulada, incontro tra Comune ed E-Distribuzione per migliorare la rete elettrica

L’Amministrazione comunale ha incontrato i vertici territoriali di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, per discutere gli interventi di potenziamento e ammodernamento del servizio elettrico sul territorio.

Al tavolo erano presenti, per il Comune, il sindaco Angelo Milia, il vicesindaco Gianluca Urru, l’assessore Giuseppe Murgia e il capo dell’Ufficio tecnico Claudio Piras. Per E-Distribuzione hanno partecipato Valentino Ortu, responsabile dell’Unità Territoriale di Cagliari, insieme a Alessandra Muscas e Vittoria Taormina degli Affari Istituzionali Enel.

Durante l’incontro l’Amministrazione ha sottolineato i disagi dei cittadini legati ai blackout, registrati sia in estate che in occasione di eventi piovosi. E-Distribuzione ha presentato i lavori realizzati negli ultimi anni e illustrato i nuovi interventi previsti entro la metà del 2026. Tra le aree prioritarie figurano la zona costiera di Tuerredda e il centro abitato di Teulada, con opere di ammodernamento e nuove linee in bassa tensione.

Il Comune ha chiesto che gli impegni siano accompagnati da una comunicazione più tempestiva e trasparente alla popolazione durante i lavori programmati, ribadendo l’intenzione di monitorare da vicino l’attuazione degli interventi.

«Questo incontro è stato un momento importante di ascolto reciproco e di condivisione», ha dichiarato Valentino Ortu, responsabile dell’Unità Territoriale di Cagliari. «Solo attraverso una collaborazione stretta e una comunicazione continua possiamo lavorare insieme per assicurare ai cittadini di Teulada un servizio elettrico sempre più affidabile e di qualità».

Il sindaco Angelo Milia ha confermato l’impegno dell’Amministrazione: «Abbiamo rappresentato con chiarezza le difficoltà che i nostri cittadini subiscono a causa dei blackout. Accogliamo con favore gli impegni presi da E-Distribuzione, ma continueremo a vigilare affinché la comunità di Teulada abbia un servizio elettrico stabile e sicuro».