Ghilarza, avvicendamento al comando dei Carabinieri: arriva il Capitano Antonio Zarrillo

Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri. Questa mattina il Comandante provinciale di Oristano, colonnello Steven Chenet, ha accolto ufficialmente il nuovo comandante, capitano Antonio Zarrillo, subentrato al maggiore Nico Lamacchia.

Zarrillo, 32 anni, originario della provincia di Benevento, ha frequentato la Scuola militare Nunziatella dal 2008 al 2011 ed è diventato ufficiale dell’Esercito. Spinto da una vocazione personale, nel 2016 è entrato nell’Arma dei Carabinieri, proseguendo gli studi all’Accademia militare di Modena e laureandosi in Giurisprudenza alla Scuola ufficiali Carabinieri di Roma.

Dal settembre 2023 al settembre 2025 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova. In precedenza aveva partecipato a una missione internazionale in Kosovo, a Pristina, nell’ambito della MSU – KFOR, dal settembre 2022 al luglio 2023.

Il colonnello Chenet ha sottolineato come il nuovo comandante avrà l’opportunità di rafforzare il legame tra l’Arma e la comunità ghilarzese, puntando su presenza, prossimità e dialogo con i cittadini.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al maggiore Nico Lamacchia, che lascia Ghilarza dopo tre anni di servizio per assumere il comando della Compagnia Carabinieri di Viterbo.