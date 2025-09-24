Bolotana, due uomini denunciati per utilizzo indebito di carta di credito

Aveva fatto benzina al distributore automatico, poi si è dimenticato la carta di credito. Un anziano di Bolotana è diventato così la preda facile di due compaesani. La carta è sparita e con quella i due hanno fatto acquisti per circa 100 euro in un negozio del paese.

I Carabinieri della Stazione di Bolotana, coordinati dalla Compagnia di Ottana, li hanno identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza. In tempo, perché tramite la banca sono riusciti a bloccare il bancomat ed evitare prelievi più consistenti.

L’uomo, accortosi dell’ammanco e delle spese sospette, ha chiamato i militari. Da lì è partita l’indagine che ha portato alla denuncia dei due alla Procura di Oristano.

L’Arma ricorda che le truffe agli anziani restano un fenomeno in crescita e continua la campagna di prevenzione con incontri pubblici e informazione sui media.

Il procedimento penale è ancora nella fase preliminare: la responsabilità dei due sarà stabilita in tribunale.