Il generale Rizzo in visita ai “Cacciatori Sardegna” di Abbasanta

Lunedì 22 settembre il generale di brigata Francesco Rizzo, nuovo comandante della Legione Carabinieri Sardegna dal 10 settembre, ha fatto la sua prima visita ufficiale allo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”.

Accolto nella sede operativa, il generale si è congratulato con il personale per i risultati ottenuti nel contrasto alle attività illecite, con particolare riferimento alla produzione e al traffico di stupefacenti. Ha sottolineato la sinergia con i reparti territoriali dell’Arma e con i Nuclei Elicotteri dell’isola, lodando la professionalità e la preparazione degli uomini impegnati nelle operazioni.

Nonostante la specializzazione del reparto, Rizzo ha ricordato come i “Cacciatori” rappresentino un tassello fondamentale della sicurezza pubblica in Sardegna, al servizio dei cittadini e in coordinamento con le altre forze di polizia, sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.