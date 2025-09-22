Alghero, l’A-Mare Beach Club chiude la stagione: lettini e ombrelloni gratis per i residenti dal 23 al 30 settembre

Alghero, 22 settembre 2025 – L’A-Mare Beach Club conclude la sua prima stagione con un’iniziativa dedicata alla comunità locale: dal 23 al 30 settembre, dalle 10 alle 18, lettini e ombrelloni saranno disponibili gratuitamente per i residenti, fino a esaurimento posti e senza necessità di prenotazione.

«Questi mesi ci hanno regalato molto più di quanto potessimo immaginare – dichiara l’amministratore unico Valentina Russo – entusiasmo, energia e affetto da parte di chi ha scelto A-Mare Beach Club come luogo da vivere quotidianamente. Con questa iniziativa desideriamo ringraziare la città di Alghero per il sostegno dimostrato e restituire un po’ dell’energia che ci ha accompagnato lungo tutta l’estate».

La stagione 2025 è stata caratterizzata da eventi, musica e appuntamenti che hanno trasformato lo stabilimento in un punto di riferimento non solo per i turisti ma anche per i cittadini. L’ultima settimana di settembre sarà dunque un’occasione per chiudere l’estate nel segno della condivisione e del legame con il territorio.

A-Mare Beach Club – Lungomare Barcellona, Alghero

331 1530108 – Instagram: @a_mare_alghero