Tragico weekend in Sardegna: due morti per malore tra Porto Rotondo e San Teodoro

Fine settimana segnato da due decessi improvvisi in Gallura.

A Porto Rotondo una donna di 88 anni è stata colpita da malore mentre si trovava a bordo piscina in un residence sulla spiaggia di Marinella. L’arrivo immediato dell’elisoccorso non è bastato a salvarla: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

A San Teodoro, stessa sorte per un turista tedesco di 65 anni. L’uomo, in riva alla spiaggia della Cinta, si è improvvisamente accasciato perdendo conoscenza. Una infermiera presente ha provato a soccorrerlo, ma all’arrivo del 118 era già deceduto.

Due tragedie distinte, consumatesi a poche ore di distanza, che hanno segnato l’inizio dell’autunno nell’isola.