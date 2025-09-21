Cagliari, donna colta da ictus soccorsa su una nave da crociera

La mattina del 20 settembre la Guardia Costiera è intervenuta per soccorrere una passeggera di 72 anni colta da ictus a bordo di una nave da crociera battente bandiera Bermuda, in navigazione da Messina a Malaga. La nave si trovava a circa 75 miglia a sud-est di Cagliari.

Il “Centro internazionale radio medico” aveva raccomandato il trasbordo immediato con assistenza sanitaria. La Sala Operativa della Guardia Costiera ha ordinato alla nave di fare rotta verso Cagliari e inviato la motovedetta CP320 con a bordo un’équipe del 118.

Raggiunta l’imbarcazione, i soccorritori hanno stabilizzato la donna e l’hanno trasferita sulla motovedetta. Dopo un’ora e mezza di navigazione la paziente è stata condotta al porto di Cagliari e affidata ai sanitari, in condizioni stabili.

Un intervento complesso che ha visto la Guardia Costiera e il 118 operare fianco a fianco, confermando il ruolo decisivo nel garantire assistenza ai passeggeri delle navi in emergenza sanitaria.