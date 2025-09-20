Falla su una barca a vela, salvati due velisti al largo di Cagliari

Una barca a vela di dieci metri, partita da Cagliari e diretta a Trapani, ha iniziato a imbarcare acqua a circa trenta miglia dalla costa. A bordo c’erano due italiani, un uomo e una donna di 36 anni.

All’alba, resisi conto che le pompe di sentina non riuscivano a contenere l’ingresso d’acqua e che il motore era in avaria, hanno chiesto aiuto alla Guardia Costiera.

La motovedetta CP320 li ha raggiunti dopo un’ora. L’equipaggio è stato preso a bordo, mentre i militari hanno contenuto la falla con le proprie pompe e scortato l’imbarcazione fino al porto turistico di Villasimius. Tre ore e mezzo di navigazione, con il rischio costante di affondamento.

Al porto l’imbarcazione è stata affidata al personale marittimo e al cantiere per l’alaggio. Operazione riuscita: vite salve e nessun danno ambientale.