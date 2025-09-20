Stintino, spara al suo cane con una carabina: denunciato

Ha imbracciato una carabina Remington e ha sparato al suo cane, un meticcio, ferendolo gravemente. È successo giovedì pomeriggio in località Pozzo San Nicola.

A dare l’allarme alcuni cittadini che hanno sentito i colpi e hanno chiamato il 112. I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres sono arrivati in pochi minuti e hanno trovato l’animale a terra. Il veterinario di turno e il personale di una clinica lo hanno soccorso e gli hanno salvato la vita.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali e spari in luogo pubblico. In casa aveva anche un fucile a pompa calibro 12, regolarmente detenuto, che è stato sequestrato.

La sua colpevolezza, come ricorda la nota dell’Arma, potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.