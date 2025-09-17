Nasce MBS Nord Sardegna: la scuola per imprenditori sardi arriva ad Alghero

Cinque anni fa partì come scommessa a Cagliari. Oggi la Mind Business School, fondata da Andrea Podda e Giada Melis, sbarca nel Nord Sardegna. La prima scuola pensata per gli imprenditori isolani apre un nuovo polo di formazione ad Alghero, con il primo corso fissato per mercoledì 17 settembre all’Hotel Catalunya.

Dal 2019 a oggi MBS ha formato oltre 300 tra manager e imprenditori, diventando un punto di riferimento per chi vuole crescere professionalmente senza dover guardare sempre al continente. Marketing, finanza, organizzazione d’impresa: i temi trattati sono quelli che spesso mancano nelle piccole aziende di provincia.

A lezione sono passati ospiti di peso: da Niki Grauso a Oscar Farinetti, da Arrigo Sacchi a Tommaso Giulini. Un parterre che ha contribuito a dare sostanza e credibilità a una scuola che, nel giro di pochi anni, è riuscita a creare una vera e propria community.

La MBS è parte di MAB & Co., realtà sarda con 70 collaboratori che punta a quota 90 entro fine anno. «Con l’inaugurazione della MBS Nord Sardegna compiamo un passo importante nella nostra missione: rendere la formazione manageriale e imprenditoriale accessibile e vicina agli imprenditori di tutto il territorio. Crediamo che il Nord Sardegna abbia enormi potenzialità di crescita e che la conoscenza, unita al confronto e al metodo, possa fare davvero la differenza per le imprese locali» dichiara Andrea Podda, CEO di MAB & Co.

In sostanza, l’idea è semplice: portare formazione dove spesso arrivano solo convegni estemporanei. La differenza la farà il tempo: capire se davvero questa “scuola per imprenditori” saprà mettere radici anche nel Nord Sardegna.