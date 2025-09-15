Cagliari, il sindaco Zedda accoglie il generale Cardone nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza

Incontro istituzionale questa mattina a Palazzo Bacaredda tra il sindaco Massimo Zedda e il generale Danilo Massimo Cardone, da pochi giorni alla guida del Comando provinciale della Guardia di Finanza.

L’appuntamento è stato l’occasione per rinnovare l’impegno a una collaborazione costante tra Comune e Fiamme gialle, con l’obiettivo – ha sottolineato Zedda – di “operare per il bene della città e dell’isola”.

Il generale Cardone arriva a Cagliari dal Comando generale di Roma, dove ha diretto la Direzione per la pianificazione strategica e controllo. Nel suo percorso numerosi incarichi territoriali in diverse regioni italiane, oltre a ruoli di staff e di vertice nelle articolazioni centrali delle Fiamme gialle.