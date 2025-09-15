Cargeghe, bandi per nuovi lotti: il Comune prova a fermare lo spopolamento

Due bandi per dare ossigeno a un paese che rischia di svuotarsi. L’amministrazione guidata da Antonio Ruiu ha pubblicato i bandi per l’assegnazione di quattro lotti invenduti del piano di zona 167, in località S’Adde, e per i lotti nell’area PIP di Campomela destinati ad attività produttive, piccole industrie e insediamenti artigianali.

«Assegnare i lotti del piano di zona 167 – spiega il sindaco – significa dare un segnale concreto per incrementare la popolazione residente e conservare i servizi essenziali. Mentre i lotti nell’area PIP permettono la riqualificazione di un’area produttiva su cui abbiamo già realizzato nuove urbanizzazioni e su cui arriveranno altri lavori grazie a un finanziamento regionale».

Parallelamente, il Comune ha avviato i cantieri per gli orti sociali nel parco comunale di Bolotene e la riqualificazione del campo sportivo con il nuovo manto in erba sintetica.

«Con questi interventi – sottolinea Ruiu – mettiamo in campo azioni mirate per frenare l’emorragia di risorse umane e rendere Cargeghe appetibile dal punto di vista residenziale. Siamo a pochi minuti da Sassari, ma con l’identità di un piccolo centro che conserva usi e tradizioni e offre una qualità della vita impagabile. Il nostro appello è rivolto a chi vuole avviare un’attività senza rinunciare a vivere in una comunità semplice ma viva».