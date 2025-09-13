Stintino, controlli sul territorio: sanzioni per campeggio abusivo

Prosegue l’attività di vigilanza contro campeggio e parcheggi abusivi nel territorio comunale. Ieri mattina, intorno alle 9, una pattuglia della Polizia locale ha sorpreso nei pressi della lottizzazione Tamerici un furgone in sosta su una strada sterrata e alcune tende occupate da più persone.

Gli agenti hanno identificato i presenti e li hanno sanzionati per violazione del divieto di campeggio. L’intervento rientra nei controlli congiunti della Polizia locale e della Compagnia barracellare, avviati per contrastare l’occupazione irregolare del suolo pubblico e i parcheggi non autorizzati.

«La tutela del territorio e il rispetto delle regole sono una priorità per la nostra amministrazione – ha dichiarato la sindaca Rita Limbania Vallebella –. Continueremo a garantire controlli costanti per prevenire comportamenti che possano compromettere il decoro e la sicurezza della nostra comunità».