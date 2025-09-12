Alghero, incontro al Quarter sulla cultura del project management

Questa sera, alle 18, la sala conferenze de Lo Quarter ospita l’incontro “Governare progetti culturali: esperienze da Alghero e Barcellona”, promosso dal Project Management Institute – Branch Sardegna.

L’obiettivo è diffondere la cultura del project management anche nel settore culturale, come strumento per rafforzare la progettazione, accedere più facilmente ai fondi e garantire un maggiore impatto sociale ed economico. «Sarà un momento di scambio di esperienze e conoscenze – commenta l’assessora alla Cultura Raffaella Sanna – in cui capiremo quanto gli strumenti e i metodi tipici della gestione progetti possano fare la differenza nel concepire e strutturare al meglio le nostre idee».

L’appuntamento, organizzato dal PMI Sardegna insieme all’Assessorato alla Cultura e alla Fondazione Alghero, con il patrocinio del Comune e del Banco di Sardegna, prevede testimonianze locali e internazionali: Maria Giovanna Fara (Fondazione Alghero), Chiara Murru (Mamatita Festival), Stefano Cucca (Rumundu), Angela Lalatta (I2cat, Barcellona) e Giuseppe Pirisi (Banco di Sardegna).