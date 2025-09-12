Piscinnì, tartaruga Caretta caretta salvata dal Corpo Forestale

Teulada, 12 settembre 2025 – Una tartaruga marina Caretta caretta di circa trent’anni è stata recuperata al largo di Piscinnì grazie all’intervento congiunto di un cittadino, di un equipaggio di pescatori e del Corpo Forestale.

L’animale, ferito da un’elica al carapace e già colpito da infezione e parassiti, era in evidente difficoltà. Un uomo a bordo di un gommone l’ha avvistata e, con l’aiuto di un peschereccio, è riuscito a trarla in salvo. Poi la chiamata al 1515, il numero di emergenza ambientale.

Il recupero è avvenuto al porto di Teulada, dove gli agenti forestali hanno caricato la tartaruga sul mezzo di servizio, bagnandola costantemente per evitarne la disidratazione. Subito dopo il trasferimento al Centro di Recupero della Fauna Marina di Nora, dove è stata presa in carico dai veterinari.

Secondo i primi accertamenti, l’animale ha buone possibilità di sopravvivere e di essere reimmesso in mare dopo le cure.

L’operazione rientra nell’attività del Corpo Forestale a tutela della fauna marina, nell’ambito della rete regionale coordinata dall’Assessorato all’Ambiente.