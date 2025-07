Cronaca “Un tuffo tra le onde…in biblioteca”, a luglio tre laboratori per bambini e bambine

La passione per la lettura si coltiva sin dalla più giovane età: per questo, le biblioteche del Comune di Sassari ospiteranno a luglio una serie di laboratori per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Gli incontri, con inizio alle 16:45, si terranno martedì 15 luglio nella biblioteca di piazza Tola, mercoledì 16 luglio in quella di Li Punti e giovedì 17 luglio a Caniga. Tre appuntamenti che uniscono lettura, creatività e sensibilizzazione ambientale in un’atmosfera giocosa e coinvolgente. Gli incontri, dal titolo “A pesca di storie”, inizieranno con la lettura animata di un albo illustrato a tema marino, che trasporterà i piccoli partecipanti nel cuore dell’oceano, tra pesci colorati, onde e avventure subacquee. A seguire, i bambini saranno guidati nella realizzazione di creature marine con materiali di riciclo forniti dalla biblioteca: cartoncini, bottiglie, tappi, vecchie riviste, bottoni e altri oggetti destinati a nuova vita. L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare i più piccoli alla lettura in modo attivo, stimolare la loro creatività, favorire la socializzazione, promuovere comportamenti ecosostenibili e accrescere la consapevolezza ambientale, con particolare attenzione alla salvaguardia del mare e alla riduzione dei rifiuti. Un’occasione per crescere, imparare e divertirsi con i piedi per terra ma la testa tra le onde. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi via mail o telefonicamente alla propria biblioteca di riferimento: per quella di piazza Tola, ragazzi.biblioteca@comune.sassari.it; 079 279387; alla biblioteca di Caniga bibliotecacaniga@comune.sassari.it 079 279954; infine per quella di Li Punti bibliotecalipunti@comune.sassari.it 079 279980.