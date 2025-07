Incendi in Sardegna, elicotteri in volo e terreni devastati: brucia anche vicino alle case

Giornata di fuoco oggi in Sardegna. Il Corpo forestale è intervenuto su 14 incendi. Tre di questi hanno richiesto l’uso dei mezzi aerei.

Il rogo più pericoloso è scoppiato a Villanova Truschedu, appena fuori dal centro abitato. Sul posto stanno operando due elicotteri: il Super Puma di Fenosu e l’AB412 di Sorgono. A coordinare le operazioni c’è il direttore delle operazioni di spegnimento della pattuglia di Villaurbana.

Le fiamme hanno attaccato un’area boscata e minacciato aziende agricole. In campo una squadra Forestas di Siapiccia, quattro squadre di volontari di Oristano, i Barracelli di Ollastra e i Vigili del Fuoco di Oristano.

A Orroli, in località Is Arroinalis, un altro incendio è partito probabilmente per un fulmine. Bruciato un ettaro di macchia e pascoli sopra il Lago Mulargia. Qui ha diretto le operazioni la stazione forestale di Escalaplano, con l’elicottero da San Cosimo. Presenti anche Forestas di Escalaplano, la squadra comunale e i volontari locali.

Infine a Musei, in località Is Peddis, le fiamme hanno divorato ettari di seminativi e terreni incolti. A terra hanno lavorato due squadre Forestas di Iglesias, sette squadre di volontari da Iglesias, Domusnovas e Villamassargia. L’elicottero è partito da Pula.

Una giornata calda, nel senso più tragico del termine. E l’estate è appena iniziata.