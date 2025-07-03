Caprera: due denunciati a Cala Coticcio, cercavano di proteggere un terzo compagno

Ancora problemi a Cala Coticcio, nell’isola di Caprera.

I Carabinieri Forestali del Posto Fisso di Caprera hanno denunciato alla Procura di Tempio Pausania due persone che, lo scorso 1 maggio, si erano avventurate nei sentieri insieme a un cane, senza guida autorizzata.

Il terzo compagno è ancora da identificare. I due denunciati stanno cercando di coprirlo e, per questo, rischiano un’ulteriore denuncia.

Sono italiani, residenti a Capoterra e Sassari. Non si sono fermati a violare le regole del Parco, che prevedono la presenza di guide per accedere alle aree protette. Hanno anche minacciato la guida che li aveva fermati. Per questo, oltre alla violazione, sono stati denunciati per minacce a incaricato di pubblico servizio.

Dal Centro Anticrimine Natura di Cagliari ricordano: «L’accesso limitato ed accompagnato a determinati siti è necessario per una efficace tutela degli stessi. Caprera gode di un gran numero di endemismi, specie presenti solo in aree limitate. La loro tutela non è solo compito degli enti, ma di tutti i cittadini. Accettare queste limitazioni è un atto di civiltà».

Il tutto «nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza», precisano i forestali.

Cala Coticcio è bella, ma non è un parco giochi.