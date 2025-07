Rotary Club Alghero: 70 anni di storia e uno sguardo al futuro

Settant’anni di storia alle spalle e tanto futuro ancora davanti. Sabato 7 giugno il Rotary Club Alghero si è riunito per festeggiare un anniversario importante: i 70 anni dalla sua fondazione. L’incontro si è tenuto ad Alghero, nella splendida cornice della dimora Sella alle Tenute Bonaria, luogo che ha permesso di ricordare uno dei Soci fondatori del Club, Vittorio Sella.

Nella nostra città il Rotary Club si costituisce nel 1955 grazie alla volontà di 25 concittadini provenienti dal mondo delle professioni, dell’economia e delle attività imprenditoriali. A quel tempo, Alghero contava poco più di 25 mila abitanti e costituire un Club Rotary non era facile. Soltanto il Generale Raffaele Catardi poteva riuscirci, per la stima di cui godeva dentro e fuori la città.

Oltre al Generale Raffaele Catardi, Presidente-Fondatore, facevano parte del Club: Anastasi Rodolfo, Balata Rino, Cella Fausto, Cilliano Fedele, Deperu Paolino, Feniello Antonio, Fiore Leonardo, Fois Giovanni, Guillot Matteo, Liperi Mario, Mannazzu Salvatore, Montalto Dante, Mosca Edgardo, Mugoni Michele, Oliva Antonio, Perella Nino, Peretti A. Raffaele, Peretti Felice, Pes di San Vittorio Rodolfo, Sari Rafael, Sella Vittorio, Stoccoro Antonio e Zoagli Antonio.

Pian piano, con l’ingresso di esponenti della società algherese, il Club si conquistò la fama di sodalizio attivo e disponibile per lo sviluppo culturale della zona. Numerose sono le testimonianze dell’opera svolta dal Club per Alghero e dintorni: il dono dell’orologio per la torre campanaria della Cattedrale di Santa Maria, l’apposizione delle targhe in catalano nelle vie del centro storico, il dono di una statua della Madonna per il Santuario di Valverde, il recupero dell’imponente lampadario della Cattedrale, la Meridiana al porto, la statua del Cristo delle Foibe a Fertilia e tanto altro ancora.

Tutto questo ha consentito al Club di penetrare profondamente nel territorio e di porsi come punto di riferimento per la sua comunità.

A festeggiare i 70 anni dalla fondazione erano presenti autorità civili, militari e rotariane, soci con consorti, una nutrita rappresentanza proveniente dagli altri Club della Sardegna ed un elevato numero di amici rotariani arrivati dai Rotary Club di Tarragona, Barcellona Diagonal, Altavallesina-Grotte Frasassi e dal Club francese di Thiers.

Durante la serata è stato rinnovato il gemellaggio con il Rotary Club Altavallesina-Grotte Frasassi, e sono state accolte nel Club algherese tre nuove socie, entrate così a far parte della grande famiglia rotariana.