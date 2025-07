Lanusei: Cabitza ringrazia i medici in pensione, «prezioso impegno per la sanità pubblica»

Hanno appeso il camice al chiodo, ma non del tutto. In Ogliastra, diversi medici in pensione hanno continuato a dare una mano alla sanità pubblica.

Il commissario della Asl, Diego Cabitza, li saluta e li ringrazia. «Il commissario della Asl Ogliastra Diego Cabitza ringrazia con profonda stima tutti i medici che, nonostante in quiescenza, negli ultimi anni sono stati preziosi collaboratori dell’Azienda», si legge nella nota.

Non era scontato. «Nonostante fossero in pensione hanno scelto di proseguire a lavorare, assicurando il loro prezioso impegno al servizio della sanità pubblica», osserva Cabitza.

Il loro contributo è stato fondamentale. «Vogliamo salutare con riconoscenza questi professionisti che hanno contribuito a mantenere attivi i servizi sanitari nel nostro territorio, garantendo la continuità delle prestazioni in un periodo critico».

Un addio che sa di gratitudine. E anche di esempio.