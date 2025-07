Sassari: sette nuovi rilevatori di velocità per strade più sicure

Sette nuovi rilevatori di velocità spuntano a Sassari. Via Luna e Sole, via Don Sturzo, via Predda Niedda, via Carlo Felice, via Papa Giovanni Paolo II (davanti al tribunale per i minori) e la SS 200 vicino all’ospedale San Camillo: qui la Polizia locale ha deciso di piazzare gli occhi elettronici.

Il Comune non vuole fare cassa con le multe. Almeno così dicono. «Ancora una volta il Comune di Sassari non punta a sanzionare, ma a incentivare gli automobilisti a prestare maggiore attenzione e a mantenere una guida prudente e rispettare i limiti di velocità, per la propria e l’altrui incolumità». L’obiettivo è chiaro: meno incidenti, più sicurezza per chi guida e per chi cammina.

La Polizia locale ricorda anche che non bisogna guidare dopo aver bevuto. E lo ribadisce con forza: «L’alterazione psico-fisica costituisce una delle principali cause scatenanti gli incidenti stradali». Le raccomandazioni non finiscono qui: niente cellulare al volante, cinture allacciate, bambini ben fissati, occhi sulla strada. Regole semplici, ma che spesso si dimenticano. Per chi avesse bisogno, resta attiva la linea di pronto intervento, 24 ore su 24: 079/274100 e numero verde 800615125.

Guidare piano non farà guadagnare tempo, ma eviterà qualche guaio grosso. E magari anche una multa.