Una donna, una bici, un sogno più grande del maschilismo: a Tortolì debutta “Perdifiato”, la corsa senza catene di Alfonsina Strada

«Vi farò vedere io se le donne non sanno stare in bicicletta come gli uomini!». Con questa sfida lanciata al vento nel 1924, Alfonsina Strada si lanciò nella leggenda, unica donna ad aver mai corso il Giro d’Italia, pedalando dritta contro il pregiudizio.

Sarà proprio la sua vita a inaugurare, venerdì 4 luglio alle 21:30, la X edizione della rassegna Incontri Ravvicinati di Rossolevante, al teatro Tenda San Francesco di Tortolì. In scena, Perdifiato - L’incredibile vita di Alfonsina Strada, monologo scritto e interpretato da Michele Vargiu, prodotto da Meridiano Zero della compagnia Vega Teatro Tabasco.

Un racconto che trascina il pubblico nella scia di una donna emiliana, testarda, fiera, che affrontò con il sorriso e i muscoli d’acciaio una società che la voleva ai margini. Alfonsina, appassionata ciclista e primatista su pista, sfidò la polvere delle strade e i sorrisi beffardi di chi non accettava che una donna potesse “sporcarsi” in uno sport da uomini.

Il monologo ripercorre il Giro del 1924: 3613 chilometri, dodici tappe, un Paese intero che la guardava come un fenomeno, lei che invece correva solo per essere se stessa, senza chiedere il permesso a nessuno. Perdifiato è un inno all’emancipazione, alla passione, all’audacia di chi non accetta un posto imposto ma se lo conquista a colpi di pedale.

La rassegna Incontri Ravvicinati 2025, giunta alla decima edizione, offre un programma denso e appassionato: otto spettacoli, due appuntamenti a settimana per tutto luglio, con sette compagnie teatrali sarde che si alterneranno sul palco del teatro tenda San Francesco. La direzione artistica è affidata a Juri Piroddi, che punta a un teatro capace di indagare, scuotere e raccontare storie che superano confini e apparenze.

Gli spettacoli saranno a offerta libera e consapevole, una scelta che riflette lo spirito aperto e inclusivo della rassegna.

Incontri Ravvicinati è realizzata con il contributo dell'Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e del Comune di Tortolì.

Per chi desidera pedalare oltre i luoghi comuni e respirare storie vere, Perdifiato è un primo passo che promette di lasciare senza fiato.

Info: www.rossolevante.it