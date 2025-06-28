Cronaca Elmas in Festa celebra la laguna: il 29 giugno torna la Festa di San Pietro a Giliacquas

Elmas in Festa 2025 ha preso ufficialmente il via il 22 giugno con la seconda edizione del Festival della Laguna, inaugurata dal saggio-spettacolo di danza Magica è la Notte, a cura dell’ASD Cibiesse Elmas, andato in scena al Palazzetto del Rio. La rassegna è poi proseguita il 24 giugno con una giornata interamente dedicata alla cultura: la Corte del Comune di Elmas ha ospitato la presentazione del libro Istella mea di Ciriaco Offeddu, mentre al Teatro Maria Carta andava in scena un omaggio alla grande artista sarda Maria Carta, in occasione del 91° anniversario della sua nascita. Una serata intensa, curata dalla Fondazione Maria Carta, che ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Piero Marras, i CCCC, Manuela Mameli, Massimo Satta e dei gruppi folk Sa Nassa e Su Masu, condotta dal giornalista e critico musicale Giacomo Serreli. Gli eventi, promossi dal Comune di Elmas con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, organizzati logisticamente dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e realizzati con la collaborazione di numerose realtà del territorio – tra cui la Pro Loco Elmas e il Circolo Acli Elmas – hanno registrato una buona partecipazione di pubblico e segnato un avvio positivo per Elmas in Festa e per gli appuntamenti del Festival della Laguna, confermando la vitalità culturale della cittadina lagunare. “Elmas in Festa e il Festival della Laguna - dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo, Politiche di Genere del Comune di Elmas, Giuseppe Perria - rappresentano momenti importanti di condivisione, valorizzazione del territorio e promozione culturale per la nostra comunità. La buona riuscita dei primi due appuntamenti testimonia il forte legame tra cittadini, associazioni e istituzioni”. “La scelta della programmazione - continua Perria - non è stata casuale: accanto alle festività religiose, abbiamo voluto affiancare spettacoli per bambini, cabaret, teatro e concerti, con l’obiettivo di creare momenti di condivisione, di bellezza e di partecipazione aperta a tutte le generazioni. Domenica 29 giugno, Elmas in Festa prosegue con uno degli appuntamenti più significativi e identitari dell’intera rassegna: la Festa di San Pietro, patrono dei pescatori e figura molto sentita nel borgo lagunare di Giliacquas. Organizzata dal Comune di Elmas, in collaborazione con la Parrocchia di San Sebastiano, il Comitato San Pietro Giliacquas e la Pro Loco Elmas, la giornata si aprirà nel tardo pomeriggio con un momento fortemente simbolico: alle ore 18:00 partirà dalla Piazza della Chiesa la tradizionale processione, che attraverserà le vie storiche del borgo fino a raggiungere la Piazzetta della Laguna. Qui, alle ore 19:00, verrà celebrata la Santa Messa all’aperto in onore del Santo, immersi nello scenario unico della laguna. A seguire, alle ore 20:00, tutta la comunità è invitata a partecipare alla cena comunitaria in via Ugo Bassi. Uno sguardo ai prossimi appuntamenti Il mese di luglio sarà particolarmente ricco. Si parte venerdì 4 luglio con una giornata dedicata ai più piccoli: il Kids Village Elmas, in Piazza Ruggeri per poi passare a sabato 5 luglio, quando in Piazza della Chiesa, sarà la volta del cabaret di Gabriele Cossu, per una serata all’insegna della leggerezza e del sorriso. Il 10 e 11 luglio, Piazza Ruggeri due serate di teatro all’aperto curate da Abaco Teatro, due spettacoli capaci di coinvolgere un pubblico trasversale, mescolando tradizione e sperimentazione. Sabato 12 luglio, spazio alla comicità con il ritorno attesissimo di Pino e gli Anticorpi. Il 18 luglio, la musica e la tradizione si incontrano nel concerto Ajò a ballare, diretto da Emanuele Garau e accompagnato da una mostra mercato dell’artigianato sardo: un’occasione per danzare, conoscere i mestieri tradizionali e vivere l’identità sarda con leggerezza e ritmo. Ad agosto, il calendario si arricchisce con il 50° Festival Internazionale del Folklore, in programma in Piazza della Chiesa il 2 agosto, seguito dal concerto dei Non Soul Funky in programma il 21 agosto. Il 29 e 30 agosto saranno dedicati ai festeggiamenti in onore di San Sebastiano, con cerimonie religiose e un grande evento musicale a cura del comitato organizzatore. Settembre si aprirà 20 settembre con "Sa Die de sa Reconoscenzia", iniziativa promossa dalla Consulta Anziani che prevede la tradizionale biciclettata per Elmas – Memorial Valeria Erdas, in ricordo e in omaggio alla cittadinanza attiva. Gli appuntamenti del Festival della Laguna raggiungeranno il loro culmine nel weekend del 27 e 28 settembre, con due giornate intense nella località di Giliacquas: sabato 27 spazio alla conferenza ambientale sulla tutela della laguna, alla mostra fotografica "In Laguna" di Armando Ruggeri e allo spettacolo serale "Tango e Vino Tinto" con il Gustavo Gini Quintet e ballerini tangueros, accompagnati da degustazioni a cura dell’Istituto Agrario "Duca degli Abruzzi". Domenica 28 sarà la volta del concerto Echo 80, sempre accompagnato da esperienze enogastronomiche. Per tutto il weekend, grazie alla collaborazione con Trip Sardigna e FICK Sardegna, sarà possibile partecipare a tour in barca, escursioni in kayak e canoa, yoga e visite ambientali guidate. Il 28 ottobre, il Teatro Maria Carta ospiterà il quiz-show di cultura generale Dr. Why. Il programma si concluderà a dicembre con tre eventi natalizi: l’8 dicembre al Teatro Maria Carta con il Festival Premio Laguna, promosso dalla Consulta delle Donne con la partecipazione di Giulia Fadda; il 13 dicembre con il concerto della Schola Cantorum Villa del Mas; e i Mercatini di Natale in Piazza della Chiesa l’8, 22 e 23 dicembre, accompagnati da animazioni e un’atmosfera ricca di magia.