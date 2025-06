A Fertilia un pomeriggio dedicato all’inclusività in mare: vela per tutti, senza barriere

Un pomeriggio di vela, condivisione e inclusione. Così Fertilia ha celebrato, nei giorni scorsi, un’esperienza che ha unito sport, solidarietà e passione per il mare. L’iniziativa, ospitata nel porto del piccolo borgo marino, è frutto della collaborazione tra il Circolo del Mare di Fertilia — affiliato alla Federazione Italiana Vela —, la cooperativa sociale “La Luna” e la UILDM, Unione Italiana Distrofia Muscolare, sezione di Sassari.

Protagonisti della giornata gli istruttori Dario Delogu e Giulio Falchi, insieme a un gruppo di soci del circolo, impegnati a trasmettere i principi della vela come pratica aperta a tutti, senza distinzioni. Presenti i ragazzi della cooperativa “La Luna”, accompagnati da familiari e operatori — tra cui il presidente Giulio Brau — e i soci della UILDM Sassari, con i loro familiari e la presidente Gigliola Serra.

Il programma è iniziato nel primo pomeriggio, intorno alle 16, con una lezione teorica per introdurre i partecipanti ai principi base della navigazione a vela. Subito dopo, l’attesa uscita in mare a bordo delle derive e dei gommoni del circolo, un momento vissuto con entusiasmo e curiosità da tutti i partecipanti.

A chiudere la giornata, un momento conviviale ospitato nella struttura del Vel Marì, che ha messo a disposizione gli spazi anche per le fasi teoriche, confermando lo spirito di accoglienza e collaborazione che ha caratterizzato l’intero evento.

«Siamo davvero felici di aver condiviso questa esperienza con realtà del territorio che, come noi, credono nel valore dell’inclusione — ha dichiarato Armando Meloni, presidente del Circolo del Mare di Fertilia — il mare è di tutti e iniziative come questa ci ricordano quanto sia importante renderlo accessibile a chiunque. Il nostro obiettivo è abbattere ogni barriera, fisica e culturale, e stiamo già lavorando per trovare soluzioni concrete che ci consentano, in futuro, di ospitare eventi come questo direttamente in banchina, in piena sicurezza e autonomia per tutti».

Intanto, proseguono senza sosta le attività della scuola di vela estiva del Circolo del Mare, aperta a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, con l’unica richiesta di un livello minimo di galleggiabilità. Quest’anno, per incentivare la partecipazione anche da fuori città, è stato introdotto un servizio navetta da Sassari a Fertilia. E non finisce qui: per chi volesse continuare a navigare anche nei mesi più freddi, la scuola di vela proseguirà le attività anche durante l’inverno, consolidando così l’impegno del circolo nella promozione di uno sport davvero per tutti, tutto l’anno.