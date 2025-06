Cronaca San Giovanni di Sinis: una nuova cabina elettrica per un futuro più sostenibile e resiliente

Migliorare il servizio elettrico, rendere più resiliente la rete elettrica di distribuzione e valorizzare il paesaggio: sono questi gli obiettivi che intende raggiungere E-Distribuzione nell’ambito del progetto che è stato recentemente avviato nella borgata turistica di San Giovanni di Sinis, una delle frazioni più caratteristiche e frequentate del Comune di Cabras e della provincia oristanese. La serie di incontri svolti tra E-Distribuzione e l’Amministrazione Comunale di Cabras, in particolare con il Sindaco Abis e gli assessori Giordano e Carta, ha rafforzato la collaborazione tra gli enti al fine di condividere le azioni sull’importante piano di sviluppo dei progetti di investimento realizzati da E-Distribuzione per l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica della rete elettrica di distribuzione nel vasto territorio comunale. In questo contesto è inserito anche il progetto che prevede di realizzare a San Giovanni una nuova cabina elettrica MT/BT e 100 metri di una nuova linea sotterranea in media tensione esercita alla tensione di 15.000 V e, inoltre, la contestuale rimozione di 5 pali e un posto di Trasformazione su palo di una linea aerea. La scelta dei componenti e dell’innovazione tecnologica è stata centrale nella progettazione dell’intervento, infatti le linee di bassa tensione a 400 V saranno telecontrollate da remoto dal Centro Operativo Rete di E-Distribuzione di Cagliari e le linee saranno interrate, rendendo la rete ancora più resiliente e meno soggetta all’azione dei fenomeni ambientali legati agli agenti salini e all’esposizione ai venti di maestrale tipici dell’area marina occidentale dell’Isola, unitamente alla costante attenzione per le tematiche ambientali e di sostenibilità. “La valorizzazione del paesaggio, e la sostenibilità ambientale, unitamente all’utilità degli interventi per il territorio, sono valori fondanti su cui abbiamo basato i nostri progetti, a partire dalla sostituzione delle linee aeree all’interno del centro abitato di Cabras” afferma Alessandro Uccheddu – responsabile Programmazione e Gestione Lavori Area Sardegna di E-Distribuzione e, prosegue, “ continuiamo ad investire su progetti di sviluppo sostenibile e oggi, con la posa della cabina box, prende avvio questo cantiere, inserito in un contesto di pianificazione più ampio di ammodernamento e potenziamento dell’intera area del Sinis. Grazie ai numerosi e corposi investimenti realizzati da E-Distribuzione negli ultimi 5 anni, è stata resa interamente libera dagli impianti aerei, che comportano tipicamente un impatto visivo sul paesaggio. Abbiamo realizzato infrastrutture primarie nel Sinis, portando l’energia elettrica nelle principali aree turistiche, funzionali ai servizi primari di illuminazione, sicurezza, ristorazione e accoglienza, nonché a numerose aziende presenti nel territorio e operanti nel settore agricolo e ricettivo. L’intero progetto è stato seguito da uno dei numerosi giovani ingegneri che negli ultimi 3 anni E-Distribuzione ha assunto nel territorio regionale sardo”. Andrea Lai, laureato in Ingegneria all’Università di Cagliari, commenta: “L’area di San Giovanni di Sinis, con la sua vicinanza all’area archeologica di Tharros e alle meravigliose spiagge, rappresenta un punto nevralgico per il turismo e l’economia locale. Il progetto è un esempio concreto di come infrastrutture essenziali come la rete elettrica possano essere rinnovate e digitalizzate con attenzione al contesto paesaggistico e ambientale. Un segnale importante per tutto il territorio di Cabras e che mi rende orgoglioso di essere attore protagonista della transizione energetica”. Il Sindaco di Cabras Andrea Abis commenta: “La realizzazione della nuova cabina e il rinnovamento della rete elettrica a San Giovanni di Sinis rappresenta un passo importante nel percorso di modernizzazione infrastrutturale del nostro territorio, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità ambientale e alla tutela del paesaggio. È il risultato di un dialogo costante e proficuo tra il Comune di Cabras ed E-Distribuzione, che sta portando ad investimenti importanti che progressivamente stanno migliorando concretamente la qualità del servizio elettrico in una delle aree più strategiche del nostro Comune, anche in vista dell’intensa stagione turistica. Interventi di questo tipo rafforzano la nostra visione di sviluppo armonico, in cui innovazione e rispetto per l’ambiente camminano di pari passo.”