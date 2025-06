Oristano, rafforzate le misure di sicurezza: più vigilanza al porto e nelle stazioni

In risposta all’evoluzione del contesto geopolitico internazionale e al protrarsi del conflitto israelo-iraniano, il Prefetto Salvatore Angieri ha presieduto questa mattina una Riunione Tecnica di Coordinamento per l’aggiornamento del dispositivo di sicurezza sul territorio provinciale.

Alla riunione hanno preso parte il Vicario del Questore, il Vice Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante della Sezione Operativa della Guardia di Finanza, il Vice Dirigente della Polizia Stradale, rappresentanti del Compartimento della Polizia Ferroviaria, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e dell’Agenzia delle Dogane.

Nel corso dell’incontro è stato disposto il rafforzamento delle misure di vigilanza sugli obiettivi ritenuti sensibili, con particolare attenzione rivolta al traffico navale presso il Porto Industriale di Oristano–Santa Giusta. A tal fine è stata ribadita l’urgenza di accelerare l’iter per l’installazione di un impianto di videosorveglianza nell’area portuale, anche in vista del completamento – previsto entro l’anno – della nuova stazione marittima, destinata ad aumentare il traffico crocieristico nel territorio.

Nella stessa area portuale è stato confermato il potenziamento della vigilanza mediante Guardie Particolari Giurate operative 24 ore su 24. Parallelamente, è stato deciso di intensificare i controlli nelle stazioni ferroviarie, anche attraverso l’impiego di unità cinofile antidroga.

Il Prefetto Angieri ha sottolineato che le misure adottate si inseriscono in un quadro già consolidato di attenzione e prevenzione, ribadendo come il livello di vigilanza rimanga elevato, specie in relazione al fitto calendario di eventi estivi previsti nella provincia.