Dinamo Sassari, 36,2 milioni di euro di impatto economico sul sistema Italia

La Dinamo Sassari non è solo una squadra di basket. È un’impresa culturale, sociale ed economica. A certificarlo è la ricerca condotta da ChainOn S.r.l. in collaborazione con StageUp S.r.l., presentata il 25 giugno durante il Marketing Meeting del club, che ha stimato in 36,2 milioni di euro l’impatto economico complessivo generato dalla società biancoblu nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

L’indagine, illustrata da Federico Gaetano, presidente di ChainOn, è stata sviluppata in due fasi. La prima ha quantificato l’impatto economico diretto, tenendo conto del comportamento degli spettatori (B2C) e delle aziende (B2B). Il B2C, stimato in 10,6 milioni di euro, include voci come biglietti, trasporti, merchandising, ristorazione, attività formative, spese delle squadre ospiti, abbonamenti streaming e servizi di scommesse. Il B2B, pari a 5 milioni di euro, riguarda invece sponsorizzazioni e pubblicità.

L’impatto diretto totale ammonta dunque a 15,6 milioni di euro.

La seconda fase ha preso in esame l’impatto indiretto – generato dalla rete di fornitori e servizi – e quello indotto, ovvero legato ai cambiamenti nei redditi e nei consumi dei lavoratori coinvolti. Il totale stimato raggiunge così i 36,2 milioni di euro.

"I dati emersi dalla ricerca confermano quanto la Dinamo Sassari sia molto più di una squadra di basket: è un motore economico, sociale e culturale per il territorio – evidenzia Federico Gaetano – l'impatto economico complessivo è la misura concreta di un modello gestionale capace di generare valore diffuso, creando indotto, opportunità occupazionali e visibilità per l’intero ecosistema locale. La Dinamo ha saputo coniugare competitività sportiva e radicamento territoriale, costruendo una comunità attiva e partecipe intorno al progetto. Il fatto che questi effetti si estendano ben oltre i confini regionali, riflettendosi sull’economia nazionale, è la testimonianza di quanto lo sport – quando è guidato da visione, credibilità e responsabilità – possa diventare un asset strategico per il Paese".

Parole a cui fa eco Francesco Sardara, amministratore delegato della Dinamo Sassari: “Siamo orgogliosi che una realtà come la nostra possa contribuire in modo così significativo all’economia del territorio e non solo in ambito sportivo – dichiara – i numeri presentati certificano ciò che da tempo sosteniamo: la Dinamo è un’impresa sociale e culturale prima ancora che sportiva, un attore riconosciuto del tessuto economico isolano, capace di generare valore reale, opportunità, occupazione e ricadute concrete per le aziende che scelgono di investire nel nostro progetto. Siamo profondamente radicati nel territorio e sentiamo la responsabilità di restituire ogni giorno alla nostra comunità parte di ciò che riceviamo. Lo facciamo creando eventi, coinvolgendo le scuole, valorizzando i talenti locali sportivi e non, ma anche costruendo una rete di rapporti economici che attivano filiere, servizi, professionalità”.