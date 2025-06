Bollettino di fuoco del 26 giugno: Sardegna ancora sotto attacco, otto roghi domati anche con i Canadair

È una Sardegna che brucia quella del 26 giugno, in balia dei venti caldi e di mani criminali o incuranti. Sono stati 14 gli incendi segnalati ieri in tutta l’Isola, 8 dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e, in alcuni casi, anche nazionale. Un bollettino di guerra che, come ogni estate, coinvolge pascoli, boschi, aree urbane e territori agricoli.

Il caso più grave si è registrato a Ballao, località Cea, dove le fiamme sono ancora attive e l’intervento congiunto di tre elicotteri (da Villasalto, San Cosimo e Fenosu) e di squadre a terra non è bastato, costringendo alla mobilitazione di risorse straordinarie. Stessa sorte per Ardara, dove nel pomeriggio è scoppiato un vasto incendio in località S’Aspru: in azione elicotteri da Anela, Limbara, Villasalto e Alà dei Sardi, oltre a due Canadair partiti da Olbia e Ciampino, richiesti al COAU di Roma. Le fiamme, anche qui, sono tuttora attive.

A Genna Lada, nel comune di Arbus, si è combattuto un fronte di fuoco che ha lambito pascoli e macchia mediterranea. Le operazioni, coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) elitrasportato da Villasalto, si sono concluse alle 12:20, grazie al supporto della pattuglia forestale di Guspini, dei volontari di Arbus e di Forestas.

A Ozieri, località C. Arca, altro incendio spento solo dopo l’intervento di due elicotteri (da Anela e Alà dei Sardi) e del personale forestale di Pattada e dei volontari locali. Anche in località Funtana e’ Figu ad Ardara, il fuoco è stato domato in mattinata con l’aiuto dell’elicottero da Anela e della Stazione forestale di Ozieri.

Nel Nuorese, fiamme in località Su Ponti, nel comune di Ottana, su un’area boscata. Le squadre della Stazione di Bolotana e l’elicottero di Farcana hanno lavorato fino alle 14:32.

A Sanluri, in località Nuraghe Pusceddu, il fuoco ha minacciato la zona fino al pomeriggio. Le fiamme, contenute attorno alle 16:00, sono state affrontate con l’ausilio di un elicottero da Pula. Infine, a Pattada, località M. Lerno, un incendio scoppiato attorno alle 18:00 ha richiesto l’intervento della Stazione locale e di un elicottero da Anela. Anche qui, la lotta è ancora in corso.

La Sardegna ha reagito, come sempre, con la forza dei suoi uomini a terra e nei cieli. Ma il fronte del fuoco, come ogni estate, torna ad allungarsi. La conta dei danni arriverà dopo.