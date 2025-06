Proma Hotels entra nella gestione alberghiera: “Crescere in Sardegna con un modello operativo solido”

Un nuovo passo decisivo per Proma Hotels. Il gruppo imprenditoriale, già proprietario di due strutture in Sardegna, annuncia ufficialmente il suo ingresso nel settore della gestione alberghiera, consolidando il proprio ruolo nel panorama turistico regionale. La novità segna una svolta strategica e ambiziosa, con la dichiarata intenzione di ampliare ulteriormente il portfolio di strutture, proseguendo un percorso di crescita e radicamento nel territorio.

A guidare il progetto è la famiglia De Pascale-Pellegrini, con un team manageriale che vede Fabio De Pascale nel ruolo di amministratore delegato e Ramona Cherchi come general manager degli hotel del gruppo.

“Con la gestione diretta, Proma Hotels compie un salto qualitativo fondamentale – afferma Fabio de Pascale, amministratore delegato della società –. Dopo quindici anni di lavoro nel settore, integrando proprietà e gestione, e dopo le soddisfazioni in termini di incremento della redditività, abbiamo deciso di specializzarci nella gestione operativa delle strutture. Il nostro obiettivo è chiaro: crescere e investire ancora in Sardegna, valorizzando gli alberghi già esistenti con un modello operativo consolidato”.

La qualità del servizio e una visione strategica di lungo periodo sono al centro del nuovo modello gestionale. “Proma Hotels affronta le sfide del mercato con una visione a lungo termine e un modello di gestione orientato alla qualità del servizio – dichiara Ramona Cherchi, general manager del gruppo –. Il nostro approccio si fonda su un processo strutturato di formazione e selezione del personale, finalizzato a garantire standard operativi elevati in tutte le strutture da noi gestite”.

L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare il posizionamento competitivo e ampliare la capacità attrattiva verso nuovi segmenti di mercato. “La presenza in Sardegna rappresenta un valore aggiunto, ma non può prescindere dalla professionalizzazione delle risorse umane, affidate a un management con comprovata esperienza”. Un punto chiave del piano operativo è infatti la valorizzazione del capitale umano locale. “Investire nei talenti del territorio – conclude Cherchi – consente di rispondere in modo efficace alla criticità strutturale del settore, ovvero la crescente difficoltà nel reperire personale qualificato, trasformandola in un’opportunità”.

Il gruppo Proma Hotels possiede e gestisce due strutture alberghiere di riferimento nel nord Sardegna: il DP Hotel di Olbia, moderno hotel immerso nel verde della macchia mediterranea lungo il litorale di Pittulongu, perfettamente integrato nel tessuto urbano della città, e il prestigioso Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia, struttura iconica che rappresenta un punto di riferimento per l’ospitalità d’eccellenza in Sardegna. Grazie al consolidato know-how nella gestione degli hotel e all’esperienza comprovata nel rebranding e nei franchising internazionali, la Proma ha aumentato la redditività delle strutture già gestite.

Proma Hotels si afferma oggi come uno dei pochi operatori del settore alberghiero a capitale interamente sardo, capace di coniugare una governance solida, una visione strategica di lungo periodo e un forte radicamento territoriale. “La gestione diretta delle strutture – sottolinea de Pascale – ci consente di assicurare standard qualitativi elevati, un servizio personalizzato. Puntiamo a un modello sostenibile, fondato sull’autenticità dell’esperienza e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio sardo, e rispondere alle esigenze di una domanda in continua evoluzione”.

Il gruppo ha avviato una fase esplorativa per l’ampliamento del portafoglio immobiliare, con l’obiettivo di integrare nuove strutture ricettive a gestione diretta nel medio termine. L’espansione rientra in un piano industriale orientato a consolidare la presenza sul mercato regionale e a generare valore attraverso economie di scala, ottimizzazione operativa e valorizzazione dell’offerta locale.

A conferma dell’impegno verso un’offerta turistica di valore e non stagionale, Proma Hotels annuncia anche per quest’anno la continuità operativa del Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia sino alla fine del 2025. Una decisione che, oltre a rafforzare la presenza del brand sul mercato, punta a generare valore per il territorio e stimolare la domanda nei mesi di novembre e dicembre, tradizionalmente a bassa intensità turistica, offrendo opportunità occupazionali e di indotto.